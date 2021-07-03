В столице Казахстана открыт памятник первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву

17:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Казахстана Касым- Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии открытия памятника первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву в столице республики. Монумент расположен на территории недавно открывшегося в Нур-Султане парка, сообщила в субботу пресс-служба президента Казахстана.



Токаев отметил исключительный вклад Назарбаева в формирование основ государственности, делимитацию и демаркацию государственной границы, преодоление глобальных кризисов, укрепление международного авторитета страны. "Елбасы (лидер нации - прим. ТАСС) выдвинул множество международных инициатив и вывел нашу страну на передовую глобальной политики. Весь мир знает его как великого политика, историческую личность. Нынешнее и будущее поколение Казахстана должны равняться на великого сына своего народа", - сказал он.



Как подчеркнул президент Казахстана, в условиях опаснейших вызовов и тотальной разрухи тех лет Назарбаев сумел вселить в людей веру в собственные силы и уверенность в завтрашнем дне. "Неустанно вдохновляя народ на масштабные преобразования, он стал олицетворением судьбоносных перемен, масштабных реформ и символом нашей независимости", - заявил Токаев. Он напомнил, что дальновидные инициативы первого президента Казахстана лежат в основе политических и экономических достижений государства.



