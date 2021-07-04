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Рейс Singapore Airlines экстренно сел в Москве из-за инсульта у бортпроводника

10:40 04.07.2021 Источник: Интерфакс

Трансконтинентальный лайнер Singapore Airlines экстренно изменил маршрут и приземлился в "Домодедово" из-за инсульта у бортпроводника, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Самолет Airbus A-350 выполнял рейс из Копенгагена в аэропорт "Чанги" (Сингапур). После вхождения в воздушное пространство России, через которое лайнер должен был проследовать транзитом, с диспетчерами связался командир и сообщил, что у одного из членов экипажа, бортпроводника, случился гипертонический криз. Диспетчеры предложили изменить курс и посадить самолет в Москве", - сказал источник.

Лайнер благополучно приземлился в "Домодедово". На аэродроме самолет ждала бригада реаниматологов. У бортпроводника диагностировали инсульт. Он госпитализирован.

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