Убийцы президента Гаити утверждают, что ими руководил иностранец по имени Майк - СМИ
21:20 09.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Задержанные властями Гаити американцы утверждают, что нападение, во время которого был убит президент Гаити Жовенель Моиз, готовилось в течение месяца, а главным организатором был некий иностранец, которого они знали под именем Майк. Об этом говорится в статье, опубликованной в пятницу электронной версией газеты "Нью-Йорк таймс".
Как отмечает издание, гаитянский судья Клеман Ноэль ранее допросил двух граждан США Джеймса Солажа и Жозефа Венсана. Эти американцы гаитянского происхождения были задержаны по подозрению в причастности к убийству Моиза.
Оба задержанных заявили, что были только переводчиками при группе колумбийцев и не находились в комнате президента Гаити во время его убийства. Как установила газета, Солаж ранее работал в охране посольства Канады в Гаити. О другом участнике нападения - Жозефе Венсане - неизвестно практически ничего.
Допрошенный судьей Венсан заявил, что организатором нападения был некий иностранец Майк, однако каких-либо дальнейших подробностей об этом человеке он не привел. По его словам, работу переводчиком при группе он нашел по объявлению в интернете.
Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. По заявлению и. о. премьер-министра страны Клода Жозефа, некоторые из совершивших атаку преступников говорили по-английски и по-испански. Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Национальной полиции и Вооруженных сил Гаити. Правительство ввело военное положение в республике на 15 дней.
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