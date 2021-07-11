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Признание Грецией вакцин РФ и КНР вызвало сожаления в МИДе Франции

12:50 11.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон высказал сожаление, что Греция допускает на свою территорию пассажиров, которым были сделаны прививки от коронавируса вакцинами, произведенными в России или Китае. С таким заявлением он выступил в воскресенье в эфире радиостанции "Европа-1", отвечая на вопрос относительно вакцин РФ и КНР.

"Мы не осуждаем Грецию, но предпочитаем, чтобы в Европе были признаны лишь те четыре вакцины, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА)", - сказал представитель французского МИД. "Я сожалею, что Греция поступает подобным образом, допуская приезд людей с прививками другими вакцинами", - добавил он.

"Это не политический вопрос, это вопрос научного плана, позицию в котором определило общее для европейских страны ЕМА", - добавил он. "Большая часть европейских стран, в том числе и Франция, признают только эти четыре вакцины. Есть лишь три страны, которые придерживаются иной позиции", - сказал Бон.

Говоря о позиции своей страны, он подчеркнул, что "во Францию нельзя въехать с санитарным пропуском, если у тебя прививка сделана российской или китайской вакциной". "Это не потому, что мы дискриминируем ту или иную страну, а потому что считаем надежными только те четыре вакцины, которые были одобрены Европейским агентством лекарственных средств", - заявил госсекретарь при МИД Франции.

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