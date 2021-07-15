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НОВОСТИ

Между Вашингтоном и Пекином могут установить чрезвычайную линию связи

10:32 15.07.2021 Источник: Эхо Москвы

Между Вашингтоном и Пекином может появиться чрезвычайная линия связи. Такую возможность, по сведениям CNN, рассматривает администрация президента Джо Байдена.

Предполагается, что Байден или его ключевые помощники могли бы в экстренной ситуации позвонить или передать сообщение председателю КНР Си Цзиньпину или лицам в его окружении. Речь могла бы идти, в частности, о неожиданных перемещениях войск или кибератаках.

Как отмечает телеканал, власти США еще не обсуждали эту идею с представителями КНР и ясности, согласится ли Пекин с этой инициативой, нет.  Эхо Москвы

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