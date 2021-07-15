В России зарегистрировали 791 смерть из-за коронавируса за сутки, это максимум за пандемию

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 293, до 5 882 295. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,43%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 21 493, до 5 278 976. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 89,7% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 791 против 786 днем ранее, это максимальное значение с начала пандемии. Всего от инфекции умерли 146 069 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,48%, следует из данных штаба.