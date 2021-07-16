Собянин подписал указ о возобновлении с 19 июля работы предприятий общепита в ночное время
15:17 16.07.2021
Мэром Москвы Сергеем Собяниным подписан указ о возобновлении с 19 июля работы точек общественного питания в ночное время. Документ опубликован на официальном сайте мэра города.
«Установить, что с 19 июля 2021 года: возобновляется оказание гражданам услуг общественного питания (в том числе в фудкортах, а также в период с 23:00 до 6:00) при условии соблюдения либо ограничений, установленных п. 23 настоящего указа, либо требований к работе (оказанию услуг, доступу посетителей и (или) работников) организаций и индивидуальных предпринимателей, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции», — сообщается в указе.
Также, с учетом соблюдения специальных требований к предоставлению услуг, возобновляются посещения детских игровых комнат, зрелищно-развлекательные мероприятия в ночных клубах, на дискотеках и в барах.
«Установить, что в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в городе Москве с 19 июля 2021 года сохраняется возможность оформления гражданам QR-кодов; отменяется обязанность организаций, индивидуальных предпринимателей обеспечивать проверку наличия у всех посетителей QR-кодов; организациям, индивидуальным предпринимателям предоставляется право самостоятельно установить требование о проверке наличия у всех посетителей QR-кодов», — подчеркивается в указе.
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