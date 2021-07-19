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МИД Британии обвинил власти Китая в поддержке действующих в Европе хакерских группировок

15:32 19.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании полагает, что Министерство государственной безопасности Китая стоит за рядом хакерских группировок, которые провели несколько атак на органы власти европейских стран. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении британского внешнеполитического ведомства.

"Сегодня Великобритания приписывает китайскому Министерству государственной безопасности деятельность, связанную с [хакерскими группировками] АРТ40 и APT31. Массовые надежные свидетельства демонстрируют что непрерывные безответственные действия в киберсреде, исходящие от Китая, продолжаются", - сказано в сообщении МИД Соединенного Королевства. По информации британских властей, группировка APT31, в частности, в 2020 году атаковала парламент Финляндии.

Глава Форин оффиса Доминик Рааб призвал в этой связи "правительство Китая прекратить этот систематический киберсаботаж и быть готовым к тому, что оно будет привлечено к ответственности, если не сделает этого". Рааб также назвал кибератаку на сервер Exchange Server американской корпорации Microsoft "безрассудной, но хорошо знакомой формой поведения" со стороны китайских хакеров, которые, по утверждению Лондона, имеют государственную поддержку.

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