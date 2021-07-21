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Годовая инфляция в России замедлилась до 6,5% - Минэкономразвития

22:00 21.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфляция в России в годовом выражении на 19 июля замедлилась до 6,5%, говорится в обзоре "О текущей ценовой ситуации", подготовленном Минэкономразвития.

"В годовом выражении инфляция продолжила замедляться (6,5% г/г на 19 июля после 6,56% г/г на 12 июля). Основное сдерживающее влияние продолжает оказывать ускорившееся снижение цен на плодоовощную продукцию и сохраняющаяся дефляция в сфере услуг", - говорится в материалах министерства.

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