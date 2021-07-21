США достигли соглашения с ФРГ по "Северному потоку - 2" - Нуланд
20:40 21.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты Америки и Германия достигли договоренности по газопроводу "Северный поток - 2", детали будут объявлены в ближайшие часы. Об этом сообщила в среду заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.
"Сегодня мы обнародуем договоренность, которой мы достигли с германским правительством. Я могу предоставить вам здесь ряд деталей", - сказала она.
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