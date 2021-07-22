Продление транзита газа через Украину определяется только рентабельностью - Кремль
15:12 22.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Продление транзита российского газа через Украину после 2024 года должно определяться исключительно экономической рентабельностью, заявил пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это вопрос исключительно экономической целесообразности и рентабельности", - отметил Песков.
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