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НОВОСТИ

Продление транзита газа через Украину определяется только рентабельностью - Кремль

15:12 22.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Продление транзита российского газа через Украину после 2024 года должно определяться исключительно экономической рентабельностью, заявил пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это вопрос исключительно экономической целесообразности и рентабельности", - отметил Песков.

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