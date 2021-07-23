На Украине танк обстрелял населенный пункт во время учений

14:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

На Украине танк во время учений обстрелял населённый пункт. Инцидент произошёл в Николаевской области.

Снаряды, выпущенные из танка Т-64, разорвались на территории частного домохозяйства, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Возбуждено уголовное дело о халатности, пострадавших нет.

В регионе стартовали учения «Казацкая булава». В них участвуют подразделения вооружённых сил Украины, США, Великобритании, Канады и Швеции. Говорит Москва