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На Украине танк обстрелял населенный пункт во время учений

14:12 23.07.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

На Украине танк во время учений обстрелял населённый пункт. Инцидент произошёл в Николаевской области.

Снаряды, выпущенные из танка Т-64, разорвались на территории частного домохозяйства, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Возбуждено уголовное дело о халатности, пострадавших нет.

В регионе стартовали учения «Казацкая булава». В них участвуют подразделения вооружённых сил Украины, США, Великобритании, Канады и Швеции.  Говорит Москва

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