На Украине танк обстрелял населенный пункт во время учений
14:12 23.07.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
На Украине танк во время учений обстрелял населённый пункт. Инцидент произошёл в Николаевской области.
Снаряды, выпущенные из танка Т-64, разорвались на территории частного домохозяйства, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Возбуждено уголовное дело о халатности, пострадавших нет.
В регионе стартовали учения «Казацкая булава». В них участвуют подразделения вооружённых сил Украины, США, Великобритании, Канады и Швеции. Говорит Москва
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