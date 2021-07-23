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Мэр Москвы рассчитывает, что ситуация с COVID-19 и дальше будет улучшаться

15:25 23.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве пройден. Об этом сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

"В целом, мы видим, что происходит снижение заболеваемости. Это, конечно, положительно, означает, что мы эти пики прошли, и надеюсь, что дальше будет улучшение", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

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