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НОВОСТИ

Петр Толстой открыл сбор предложений в Народную программу «Единой России»

12:07 24.07.2021

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Фото Ольги Крыловой
Депутаты Госдумы РФ восьмого созыва будут активно использовать в своей работе перечень наказов и предложений жителей, которые позволят кандидатам и активистам «Единой России» дополнить программу развития Москвы Сергея Собянина. Он, напомним, является лидером регионального партсписка ЕР. Как заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, ЕР вошла в период сбора предложений, которые составят Народную программу партии. «Это пожелания, запросы и голоса наших избирателей. Их нужно услышать, с ними нужно проговорить действительно значимые для них вопросы, так, чтобы эти вопросы вошли в повестку партийной работы, стали частями партийных или национальных проектов», – заявил Толстой.

Парламентарий заявил, что депутаты Мосгордумы, муниципальные депутаты, главы первичных отделений ЕР должны помочь кандидатам в сборе наказов. «Не будет никакой ошибки, если заинтересованные москвичи включат в Народную программу и те пожелания, которые касаются непосредственно Москвы. Это понятно, разумно и оправданно», - отметил депутат Госдумы РФ Виктор Селиверстов.

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