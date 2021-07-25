Начались испытания на людях японского препарата для лечения заразившихся коронавирусом

17:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Японская фармацевтическая компания Shionogi ("Сионоги") приступила к испытаниям на людях препарата для лечения заразившихся коронавирусом. Об этом сообщила в воскресенье американская газета "Уолл-стрит джорнэл".



Как уточнили представители фирмы, речь идет о таблетках, которые нужно будет принимать раз в день. Они, по словам руководителя Shionogi Исао Тесироги, должны позволить нейтрализовать вирус в течение пяти дней после первого приема.



Испытания препарата, как ожидается, продолжатся до следующего года. В них первоначально примут участие от 50 до 100 жителей Японии. Позднее в этом году число испытуемых будет увеличено. По словам Тесироги, в случае успеха компания рассчитывает начать сотрудничество с какой-либо международной корпорацией с целью распространения таблеток по всему миру.





