Начались испытания на людях японского препарата для лечения заразившихся коронавирусом
17:15 25.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как уточнили представители фирмы, речь идет о таблетках, которые нужно будет принимать раз в день. Они, по словам руководителя Shionogi Исао Тесироги, должны позволить нейтрализовать вирус в течение пяти дней после первого приема.
Испытания препарата, как ожидается, продолжатся до следующего года. В них первоначально примут участие от 50 до 100 жителей Японии. Позднее в этом году число испытуемых будет увеличено. По словам Тесироги, в случае успеха компания рассчитывает начать сотрудничество с какой-либо международной корпорацией с целью распространения таблеток по всему миру.
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