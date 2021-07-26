Тестовое голосование об обязательной вакцинации пройдет в Москве 29 и 30 июля

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На официальном сайте мэра Москвы сообщается о тестировании системы электронного голосования, которое назначено на 29 и 30 июля текущего года. С его помощью будут выявляться готовность системы к нагрузкам, устойчивость к действиям извне, и проверена функция отложенного решения. Тестирование затронет вопросы обязательной вакцинации специалистов, работающих с людьми и развитие личного и общественного транспорта.

Голосование начнется с 08.00 29.07.21 и закончится в 20.00 30.07.21г, принять в нем участие может любой совершеннолетний житель Москвы, имеющий полную учетную запись на mos.ru (https://www.mos.ru/), дополнительная регистрация не требуется.

Указывается также, что тестировать систему вместе с жителями будут хакеры, в задачу которых входит найти уязвимости и возможности влиять на ее работу. Те, кому удастся обойти систему, получат денежный приз в размере 2 000 000 рублей, после завершения тестирования эксперты проработают все найденные возможности взлома для их устранения и возможности еще больше обезопасить голосование.

Напоминаем: систему электронного голосования используют во время выборов, которые пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Москвичам предстоит выбирать депутатов Государственной Думы, а жителям некоторых округов — еще и депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов Щукина. Чтобы принять участие в онлайн-голосовании, необходимо подать заявку на включение в списки электронных избирателей. Сделать это можно с 2 по 13 августа.