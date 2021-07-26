Тестовое голосование об обязательной вакцинации пройдет в Москве 29 и 30 июля
10:35 26.07.2021
На официальном сайте мэра Москвы сообщается о тестировании системы электронного голосования, которое назначено на 29 и 30 июля текущего года. С его помощью будут выявляться готовность системы к нагрузкам, устойчивость к действиям извне, и проверена функция отложенного решения. Тестирование затронет вопросы обязательной вакцинации специалистов, работающих с людьми и развитие личного и общественного транспорта.
Голосование начнется с 08.00 29.07.21 и закончится в 20.00 30.07.21г, принять в нем участие может любой совершеннолетний житель Москвы, имеющий полную учетную запись на mos.ru (https://www.mos.ru/), дополнительная регистрация не требуется.
Указывается также, что тестировать систему вместе с жителями будут хакеры, в задачу которых входит найти уязвимости и возможности влиять на ее работу. Те, кому удастся обойти систему, получат денежный приз в размере 2 000 000 рублей, после завершения тестирования эксперты проработают все найденные возможности взлома для их устранения и возможности еще больше обезопасить голосование.
Напоминаем: систему электронного голосования используют во время выборов, которые пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Москвичам предстоит выбирать депутатов Государственной Думы, а жителям некоторых округов — еще и депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов Щукина. Чтобы принять участие в онлайн-голосовании, необходимо подать заявку на включение в списки электронных избирателей. Сделать это можно с 2 по 13 августа.
НОВОСТИ
- 11:38 26.07.2021
- Первый в России пункт вакцинации на базе офиса Сбера открылся в Казани
- 11:27 26.07.2021
- В начале сентября в Москве пройдет четвертый Столыпин-форум
- 11:22 26.07.2021
- Характеристики нового российского истребителя оценил летчик-космонавт Роман Романенко
- 11:20 26.07.2021
- Адмирал США в отставке рассказал, какой может быть мировая война в 2034 году
- 11:20 26.07.2021
- В Китае зафиксировали самый высокий с января прирост новых случаев коронавируса
- 11:05 26.07.2021
- На фоне пандемии в РФ наблюдается повышенный спрос на медицинский персонал - исследование
- 11:00 26.07.2021
- Посол РФ не принимает протест Японии в связи с поездкой Мишустина на Итуруп - Kyodo
- 10:32 26.07.2021
- В Хорватии начали действовать новые правила для въезда россиян
- 10:05 26.07.2021
- Саакашвили заявил, что нашел альтернативу для Украины после запуска «Северного потока-2»
- 10:00 26.07.2021
- Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели в Магаданской области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать