Около 60% жителей Франции привились от коронавируса

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 60% французов привились от коронавируса как минимум одной дозой вакцины. Об этом сообщил в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Вместе мы победим вирус. Продолжаем!"- написал он в своем "Твиттере", сопроводив запись изображением с данными по вакцинации в стране. В общей сложности как минимум одной дозой вакцины привились 40 млн человек.

12 июля Макрон в ходе телевизионного обращения объявил о введении обязательной вакцинации медицинского персонала и ряда других категорий работников в связи с ухудшением эпидемической обстановки в стране из-за дельта-штамма коронавируса. Согласно последним данным агентства "Санте пюблик Франс", с начала эпидемии во Франции зарегистрировано более 5,9 млн случаев заражения коронавирусом. От последствий инфицирования умерли свыше 111 тыс. человек.

25 июля Сенат (верхняя палата парламента) Франции проголосовал в поддержку разработанного правительством законопроекта о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса. После согласования версий Сената и Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции в документе осталось положение об обязательной вакцинации медицинского персонала, пожарных и ряда категорий военных. Также в проекте, несмотря на сопротивление Сената, сохранились указания на осуществление более жесткого контроля со стороны властей за соблюдением инфицированными режима самоизоляции. Законопроект вводит во Франции более широкое использование санитарных пропусков.