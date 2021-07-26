Замглавы МИД РФ заявил послу Японии протест в связи с недружественными шагами Токио
14:12 26.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов на встрече с послом Японии Тоёхисой Кодзуки заявил решительный протест Токио в связи с недружественными шагами по отношению к России. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.
В дипведомстве сообщили, что 26 июля Кодзуки был приглашен на Смоленскую площадь.
"Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Игорь Моргулов заявил японской стороне решительный протест в связи с предпринятыми официальным Токио в последние дни недружественными шагами в контексте территориальных притязаний Японии к нашей стране", - отмечается в сообщении.
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