Собянин оценил ход реализации ряда городских программ в Кузьминках
16:52 26.07.2021
Мэр Москвы Сергей Собянин при посещении в Кузьминках ряда строящихся объектов, рассказал об осуществлении в районе городских программ.
«60 тыс. жителей должны переселяться - практически весь район, большая его часть. Программа такая очень напряженная. По сути дела, новый район придется построить не только с домами, но и с объектами соцкультбыта, и со всем благоустройством. Так что надо графика придерживаться», – сообщил мэр, осматривая новый жилой дом, построенный по программе реновации на ул. Юных Ленинцев.
Дом по ул. Юных ленинцев представляет собой монолитный восемнадцатиэтажный дом улучшенной планировки на 182 квартиры с подземным паркингом, рассчитанным на 71 место. Жители новостройки имеют возможность приобретать машиноместо с сорока процентной скидкой.
На сентябрь 2021 года в Кузьминках запланировано открытие корпуса начальных классов для школы №т825 на ул. Окская, по оценке директора школы Алексея Тысячнина, готовность объекта практически стопроцентная. Руководитель департамента образования и науки Александр Молотков в докладе мэру сообщил, что она будет введена в эксплуатацию к первому сентября 2021 года. Здание школы имеет три этажа, и рассчитано на 350 первоклассников. Во втором этаже школы будет оборудован актовый зал на 124 места, спортивный зал также будет оснащен для общей физической подготовки, для подвижных игр и настольного тенниса.
Классы и помещения планируется приспособить для детей с ограниченными возможностями, для детей с ослабленным зрением навигационные указатели продублируют шрифтом Брайля.
После комплексной реконструкции Сергей Собянин открыл филиал №1 городской поликлиники №9, расположенной на Есенинском бульваре. Филиал был практически заново перестроен и модернизирован, оснащен самым передовым на сегодняшний день оборудованием, укомплектован современной мебелью и расходными материалами, в нем работает аптечный пункт, рассадка персонала произведена с расчетом снижения возникновения очередей, новая навигация призвана помочь пациентам в нахождении необходимого кабинета, для медперсонала предусмотрены места отдыха, также была благоустроена прилегающая территория.
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