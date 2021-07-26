Тхэквондист Храмцов принес сборной России четвертую золотую медаль на Олимпиаде в Токио
18:00 26.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский тхэквондист Максим Храмцов победил иорданца Салеха аль-Шарабати в финальной схватке в весовой категории до 80 кг на Олимпийских играх в Токио.
Эта золотая медаль стала для сборной России четвертой на текущей Олимпиаде.
Олимпийские игры завершатся 8 августа.
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