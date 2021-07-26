Тхэквондист Храмцов принес сборной России четвертую золотую медаль на Олимпиаде в Токио

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский тхэквондист Максим Храмцов победил иорданца Салеха аль-Шарабати в финальной схватке в весовой категории до 80 кг на Олимпийских играх в Токио.

Эта золотая медаль стала для сборной России четвертой на текущей Олимпиаде.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.