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Тхэквондист Храмцов принес сборной России четвертую золотую медаль на Олимпиаде в Токио

18:00 26.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский тхэквондист Максим Храмцов победил иорданца Салеха аль-Шарабати в финальной схватке в весовой категории до 80 кг на Олимпийских играх в Токио.

Эта золотая медаль стала для сборной России четвертой на текущей Олимпиаде.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.

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