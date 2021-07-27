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Законопроект о запрете на продажу животных в зоомагазинах внесен в Госдуму

22:40 26.07.2021 Источник: Эхо Москвы

В Госдуму внесен законопроект о запрете на продажу животных в зоомагазинах. Законопроект внес депутат Владимир Бурматов, он с 2017 года возглавляет комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Политик поясняет, что поправки в закон об ответственном обращении с животными законодательно закрепят требования к условиям содержания – фактически это будет означать запрет на продажу животных в зоомагазинах и на так называемых птичьих рынках, поскольку там они находятся в стесненных условиях, без надлежащей ветеринарной помощи и ухода, лишенные нормального питания, возможности выгула и общения, с нарушениями санитарных норм. Бурматов уже говорил о необходимости такого законопроекта, ее поддерживали зоозащитники, давно борющиеся за это. Несколько лет назад с той же инициативой выступало Министерство природных ресурсов и экологии, но никакого развития эта тема не получила. Сейчас зоозащитники говорят, что внесение законопроекта похоже на элемент предвыборной программы. Активисты обращают внимание законодателей на то, что в стране в целом не работают нормы о жестоком обращении с животными.

Продажа животных в зоомагазинах запрещена во многих европейских странах. В России под давлением зоозащитников от этой практики отказались несколько крупных сетей.  Эхо Москвы

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