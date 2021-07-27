В Москве впервые с 26 июня зарегистрировали менее 100 смертей из-за коронавируса за сутки
12:05 27.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве возросло за сутки на 98 против 101 днем ранее, до 25 305. В столице умерли менее 100 человек за день впервые с 26 июня, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, опубликованных во вторник.
По информации штаба, число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 623 против 2 629 днем ранее, до 1 493 330.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,18%.
НОВОСТИ
- 12:02 27.07.2021
- Светлана Разворотнева прошла ревакцинацию препаратом “Спутник Лайт”
- 12:00 27.07.2021
- В России выявили 23 032 случая заражения коронавирусом за сутки
- 11:32 27.07.2021
- Бразилец Итало Феррейра стал первым в истории олимпийским чемпионом по серфингу
- 11:30 27.07.2021
- Новое руководство столичного ХК «Динамо» сосредоточилось на спортивных достижениях
- 11:22 27.07.2021
- Александр Мажуга: программы летних стажировок нужны и студентам, и работодателям
- 11:20 27.07.2021
- Расследующим убийство президента Гаити угрожают расправой - CNN
- 11:05 27.07.2021
- Швейцарки заняли весь пьедестал в соревнованиях по маунтинбайку на Олимпийских играх
- 11:00 27.07.2021
- Минтранс РФ просит вчетверо увеличить бюджет на восстановление после ЧС на Дальнем Востоке
- 10:32 27.07.2021
- Каждый четвертый россиянин хотел бы воспользоваться ипотекой от работодателя - опрос
- 10:20 27.07.2021
- В регионах России установлено более 5 тыс. камер с функцией распознавания лиц - МВД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать