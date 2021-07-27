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В Москве впервые с 26 июня зарегистрировали менее 100 смертей из-за коронавируса за сутки

12:05 27.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве возросло за сутки на 98 против 101 днем ранее, до 25 305. В столице умерли менее 100 человек за день впервые с 26 июня, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, опубликованных во вторник.

По информации штаба, число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 623 против 2 629 днем ранее, до 1 493 330.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,18%.

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