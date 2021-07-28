За неделю более чем на 20% выросла смертность от COVID-19 в мире - ВОЗ
08:35 28.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Общее число новых случаев заболевания превысило на прошлой неделе (с 19 по 25 июля) 3,8 млн, что на 8% больше по сравнению с предыдущей неделей", - говорится в еженедельном эпидемическом бюллетене ВОЗ. - В среднем ежедневно поступали сообщения примерно о 540 тысячах случаев заражения, тогда как на предшествующей неделе было по 490 тысяч ежедневно". При этом "резко возросло количество летальных исходов": умерли свыше 69 тысяч человек, что на 21% больше, чем неделей ранее, когда было зарегистрировано более 56 тысяч случаев смерти.
С 19 по 25 июля в мире были выявлены 3 807 939 заразившихся и зафиксировано 69 132 летальных исхода. По состоянию на 25 июля всего насчитывалось 193 657 729 случаев инфицирования и 4 154 660 случаев смерти пациентов.
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