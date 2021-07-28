В Москве выявили 2 445 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:20 28.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 445, что стало минимумом с 26 мая. Это следует из опубликованных в среду данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,16%. Всего в городе, по информации штаба, заразились 1 495 775 человек.
Как сообщили в штабе, число умерших из-за коронавируса в столице за сутки увеличилось на 93, до 25 398. Количество зарегистрированных летальных исходов оказалось минимальным с 24 июня.
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