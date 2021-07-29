Собянин открыл эндоскопический центр Боткинской больницы

14:30

По сообщениям Агентства городских новостей “Москва”, мэром столицы Сергеем Собяниным в городской клинической больнице им. Боткина открыт эндоскопический центр.

«В Москве открывается два мощных центра эндоскопии. Один здесь, в Боткина, и второй в скором времени откроется в клинике имени Буянова. И в целом это позволит обеспечить в два раза больше возможностей по прохождению гастроскопии, колоноскопии. Важнейшая история в том смысле, что большое количество онкозаболеваний, заболеваний желудочно-кишечного тракта, и нужно своевременно на ранних стадиях это определить», - заявил мэр Москвы.

По словам главного врача ГКБ имени Боткина Алексея Шабунина, с начала работы центра «Количество пациентов, которым мы выполнили гастро-, колоноскопию под наркозом, увеличилось более в чем в два раза».

Новый эндоскопический центр вместе с мэром осмотрел главный внештатный специалист по анестезиологии - реаниматологии, главный врач городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко. Он выразил убеждение, что диагностика новообразований на самых ранних стадиях позволит решить проблему не только методом полостной операции, но и купировать заболевание эндоскопически, на самой ранней стадии.

Эндоскопический центр в клинике им. Боткина занимает первые два этажа 22 корпуса, его оснащение и научная база позволяет проводить более 320 исследований в сутки, что составляет около 115 тыс. исследований в год. Обследование здесь можно будет сделать всего за 1,5 часа, включая отдых после процедуры.

В больнице им. Боткина в рамках программы комплексного развития запланировано завершить ремонт 5 корпусов до конца 2021 года, следующие 5 зданий должны быть сданы в эксплуатацию в 2022-2023 годах. Также запланировано строительство современного стационарного корпуса скорой помощи, для приема экстренных пациентов и оказания им помощи в формате диагноз-хирургическое вмешательство - реанимация.