Вассерманом выдвинута инициатива открывать кабинеты общей практики для работы профильных врачей
18:25 29.07.2021
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Фото Алены Куреновой
«Семейный̆ доктор может только выявить заболевание, оказать помощь на ранней стадии, но как быть со сложными случаями? В качестве решения проблемы было бы уместно открывать в дальних районах столицы кабинеты врачей общей практики, но с условием того, что туда будут приезжать работать по графику узкопрофильные специалисты, которые необходимы в каждом поликлиническом филиале», – говорит аналитик.
Он, также, подчеркивает что необходимо создать условия, позволяющие жителям полностью обследоваться в поликлиниках. «Кабинеты с приглашенными узкими специалистами дадут возможность жителям отдаленных районов получить помощь в шаговой доступности, а не ездить в центральную поликлинику из одного конца города в другой. Но они никак не заменят полноценного обследования», – подчеркнул Анатолий Вассерман.
По его мнению, в связи с ростом населения столицы и проводимыми правительством города реконструкциями необходимы новые здания поликлиник.
«Конечно, для обеспечения всех граждан качественными и оперативными медицинскими услугами всегда лучше иметь новое современное здание, с грамотной логистикой, высококлассным медицинским и техническим оснащением. Поэтому строить новые амбулатории стоит там, где это возможно», – сказал в заключение эксперт.
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