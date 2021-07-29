Спектакль "Современника" проверят на предмет оскорбления ветеранов ВОВ
19:30 29.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить спектакль "Первый хлеб" в столичном театре "Современник" на предмет оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны.
"В связи с обращениями представителей общественности и публикациями в СМИ относительно состоявшихся постановок в театре "Современник" председатель СК России поручил подчиненным изучить и дать оценку приведенным в публикациях фактам", - сообщили журналистам в четверг в пресс-службе СК.
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