Второе испытание американской гиперзвуковой ракеты завершилось неудачей

11:05 Источник: Интерфакс

Провалом закончилась попытка второго испытательного пуска американской перспективной гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A ARRW над восточной частью Тихого океана, следует из сообщения ВВС США.

"Ракета нормально отделилась от самолета... Но двигатель ракеты не включился", - говорится в сообщении.

Попытка испытания была предпринята еще 28 июля. Ракету предполагалось запустить с борта стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress над полигоном Поинт-Мугу вблизи Калифорнии.

По проектным данным, гиперзвуковая ракета AGM-183A, создаваемая по программе Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), имеет дальность действия 1000 миль (1600 км).

Как сообщали ВВС США, попытка первого летного испытания прототипа американской гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A ARRW, предпринятая 5 апреля, также была неудачной. Ракета из-за технических проблем не отделилась от борта стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress. Пуск также предполагалось осуществить из района над полигоном Поинт-Мугу.

"ВВС США потерпели неудачу в ходе первого летного испытания гиперзвукового оружия 5 апреля, из-за возникших технических проблем не запустилась ракета-носитель", - говорилось тогда в сообщении.

В ходе первого испытания планировалось проверить работу ускорителя, а не всей системы в целом. Целью испытания была проверка способности ускорителя выйти на проектную скорость, надежность его отделения от гиперзвукового планирующего боевого блока, управляемость полетом, а также безопасность запуска ракеты после сброса с бомбардировщика. В рамках испытания самостоятельный полет макета боевого блока не предусматривался. После отделения от носителя он должен был разрушиться в воздухе.