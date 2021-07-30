Двигатели модуля "Наука" включались из-за кратковременного сбоя программного обеспечения
15:00 30.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Двигательная установка многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" включилась в четверг из-за кратковременного сбоя программного обеспечения. Об этом сообщил ТАСС генконструктор РКК "Энергия", руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев.
"Из-за кратковременного сбоя программного обеспечения была ошибочно реализована прямая команда на включение двигателей модуля на увод, что повлекло за собой некоторое видоизменение ориентации комплекса в целом", - отметил Соловьев.
По словам руководителя полетом российского сегмента МКС, эта ситуация была достаточно быстро парирована с помощью двигательной установки модуля "Звезда".
НОВОСТИ
- 15:12 30.07.2021
- Один рабочий умер после получения химических ожогов на ростовском предприятии - источник
- 14:32 30.07.2021
- Песков посоветовал российским олимпийцам не обращать внимания на негативные высказывания
- 14:22 30.07.2021
- Сбер провел SberTalk в рамках KazanSummit 2021
- 14:12 30.07.2021
- Запад думает над применением военной силы для смены власти в Белоруссии - глава КГБ страны
- 14:05 30.07.2021
- Модуль «Наука» откроет для России новые возможности исследовательской работы на орбите - уверен Роман Романенко
- 14:00 30.07.2021
- В ВВС Британии назвали опасными действия России и Китая в космическом пространстве
- 13:50 30.07.2021
- Российские ученые научили лекарства бить по болевым точкам, считает Александр Мажуга
- 13:32 30.07.2021
- Уровень одобрения ипотеки в РФ сократился до минимума за четыре года
- 13:20 30.07.2021
- В Японии на фоне Олимпиады третий день подряд обновлен суточный максимум заражений - ТВ
- 13:05 30.07.2021
- Лукашенко заявил, что при угрозе Союзному государству в Белоруссии могут разместить ВС РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать