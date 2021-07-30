Двигатели модуля "Наука" включались из-за кратковременного сбоя программного обеспечения

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двигательная установка многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" включилась в четверг из-за кратковременного сбоя программного обеспечения. Об этом сообщил ТАСС генконструктор РКК "Энергия", руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

"Из-за кратковременного сбоя программного обеспечения была ошибочно реализована прямая команда на включение двигателей модуля на увод, что повлекло за собой некоторое видоизменение ориентации комплекса в целом", - отметил Соловьев.

По словам руководителя полетом российского сегмента МКС, эта ситуация была достаточно быстро парирована с помощью двигательной установки модуля "Звезда".