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НОВОСТИ

Евгений Попов намерен содействовать установке памятника князю Александру Невскому

17:37 30.07.2021

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Фото: Кирилл Журавок
В попечительский совет по возведению памятника святому благоверному князю Александру Невскому вошел журналист и ведущий программы “60 минут” Евгений Попов. Установить монумент планируется рядом с храмом, который носит имя этого государственного деятеля и полководца, на улице Лобачевского.

“Ко мне как к журналисту обратились жители района с просьбой содействовать в установке памятника рядом с одноименным храмом. Мы провели опрос общественного мнения: почти 4500 москвичей проголосовали за установку монумента именно здесь. Сегодня создаем попечительский совет, куда смогут войти все заинтересованные в реализации задуманного. Очень надеюсь, что уже в сентябре сможем открыть памятник князю Александру Невскому", — рассказывает тележурналист.

В 2021 году празднуется 800 лет со дня рождения Александра Невского, само имя которого является для нашей страны олицетворением боевых побед России, с 16 века Православной церковью он почитается как святой.

“Жизнь князя очень поучительна для современников. Важно знать, почему он стал святым, чем прославился как государственный деятель и как полководец", — говорит Евгений Попов.

Клирик храма Александра Невского отец Александр Кузнецов считает князя “символом единства духовного и мирского”: “Отрадно, что рядом с храмом, где создаются молитвы Невскому как святому, будет стоять памятник ему как государственному деятелю. Невский по праву считается покровителем российской дипломатии. Так что установка памятника – важное дело и для воспитания наших дипломатов, тем более, что рядом находится МГИМО”.

По мнению отца Александра, монумент станет излюбленным местом жителей района, где можно гулять с детьми, рассказывая им историю великого князя.

Ольга Мельниченко, архитектор памятника, рассказала о работе над проектом: "Мы работали над эскизами вместе со скульптором Карэном Саркисовым. Было решено изготовить фигуру князя в полный рост. Вместе с постаментом и стягом высота всего памятника составит 6,5 метров”.

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