В возрасте 80 лет умер автор песни "Носики-курносики" Борис Емельянов
19:40 31.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Причиной смерти названы последствия коронавирусной инфекции.
Прощание с композитором прошло в субботу, 31 июля, в траурном зале Николо-Архангельского кладбища Москвы. Бориса Емельянова похоронят недалеко от могилы Жанны Фриске.
Детство и юношество будущий композитор провел в Казахстане. Первые музыкальные опыты он начал, когда был студентом. После службы в армии Емельянов окончил Карагандинское музыкальное училище. Затем он переехал в Новокузнецк, писал песни и работал музыкальным руководителем в местном ДК, где познакомился с Львом Лещенко и Иосифом Кобзоном.
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