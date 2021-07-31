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В возрасте 80 лет умер автор песни "Носики-курносики" Борис Емельянов

19:40 31.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Известный советский и российской композитор, автор музыки для множества популярных песен Борис Емельянов умер 27 июля на 81-м году жизни. Об этом сообщила в воскресенье "Российская газета" со ссылкой на дочь Емельянова.

Причиной смерти названы последствия коронавирусной инфекции.

Прощание с композитором прошло в субботу, 31 июля, в траурном зале Николо-Архангельского кладбища Москвы. Бориса Емельянова похоронят недалеко от могилы Жанны Фриске.

Детство и юношество будущий композитор провел в Казахстане. Первые музыкальные опыты он начал, когда был студентом. После службы в армии Емельянов окончил Карагандинское музыкальное училище. Затем он переехал в Новокузнецк, писал песни и работал музыкальным руководителем в местном ДК, где познакомился с Львом Лещенко и Иосифом Кобзоном.

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