Власти Москвы пока не собираются снимать запрет на массовые мероприятия - СМИ

16:01 Источник: Интерфакс

Власти Москвы, принимая решение об отмене запрета на массовые мероприятия, будут исходить из эпидемической ситуации, а не позиции тех или иных политических сил, заявили "Интерфаксу" два источника во властных структурах.

Так они прокомментировали обращение ряда кандидатов в депутаты Госдумы по одномандатным округам Москвы к мэру столицы Сергею Собянину с предложением снять ограничения на работу судов и проведение митингов и одиночных пикетов, введенные из-за распространения коронавируса.

"Правительство Москвы приложило немало усилий, чтобы погасить новый всплеск заболеваемости коронавирусом, спровоцированный распространением штамма "дельта", - сказал "Интерфаксу" в среду источник, близкий к мэрии. "Власти не могут рисковать безопасностью граждан, поэтому позиция тех или иных политических сил не может быть поводом для отмены запрета на проведение массовых мероприятий", - добавил он.

"При принятии решений о смягчении ограничений власти будут исходить из текущей эпидемической ситуации и руководствоваться рекомендациями специалистов. Пока оснований снимать все ограничения нет", - подтвердил агентству другой источник.