Почти 39 млн человек в России привито от COVID-19 - Мурашко

16:10 Источник: Интерфакс

В России от коронавируса привиты почти 39 млн человек, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Сегодня в регионах привито уже 38 млн 900 тысяч человек, с учётом всех ведомств, только за последнюю неделю количество вакцинированных увеличилось на 4 млн человек" , - сказал Мурашко на совещании президента РФ с членами правительства.

Он отметил, что наиболее высокие темпы вакцинации в Белгородской, Псковской, Самарской и Архангельской областях, а также в Чеченской Республике.