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НОВОСТИ

Китай собирается предоставить миру 2 млрд доз вакцины от COVID-19

16:35 05.08.2021

Китай в течение 2021 года предоставит странам мира в общей сложности 2 млрд доз вакцин от коронавируса нового типа. Об этом в четверг заявил председатель КНР Си Цзиньпин на Международном форуме по сотрудничеству в области вакцин против коронавируса, который проходит в онлайн-формате.

"В течение этого года Китай приложит усилия, чтобы предоставить миру 2 млрд доз вакцины от коронавируса", - приводит его слова Центральное телевидение КНР.

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