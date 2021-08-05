Китай собирается предоставить миру 2 млрд доз вакцины от COVID-19
16:35 05.08.2021
Китай в течение 2021 года предоставит странам мира в общей сложности 2 млрд доз вакцин от коронавируса нового типа. Об этом в четверг заявил председатель КНР Си Цзиньпин на Международном форуме по сотрудничеству в области вакцин против коронавируса, который проходит в онлайн-формате.
"В течение этого года Китай приложит усилия, чтобы предоставить миру 2 млрд доз вакцины от коронавируса", - приводит его слова Центральное телевидение КНР.
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