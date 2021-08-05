В самолетах Boeing 737 MAX, вероятно, найдена еще одна неисправность

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральное авиационное управление США (FAA) заявило о необходимости проверить все самолеты Boeing 737 MAX ("Боинг-737 макс") на предмет проблем с пожарной безопасностью. Об этом в четверг сообщило агентство Рейтер со ссылкой на директиву авиарегулятора.

Сообщается, что система кондиционирования, направляющая потоки воздуха из одного отсека в другой, на борту таких самолетов может быть неисправна. С учетом этого авиарегулятор в своем распоряжении запретил операторам перевозить горючие и легковоспламеняющиеся предметы в грузовых отсеках.