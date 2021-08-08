В России необходимо строить новые наукограды и развивать существующие, уверен академик Румянцев

13:32

Предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу о строительстве в Сибири нескольких крупных городов, которые стали бы крупными научными центрами и мощными драйверами для развития экономики поддержал основатель Центра им. Д. Рогачева, академик РАН Александр Румянцев.

«Создание каждого такого города — это серьезный и долгосрочный проект, - полагает врач. - Строительство новых наукоградов стало бы потрясающей историей. Однако очень интересная идея Сергея Кужугетовича требует дополнительной проработки. И прежде всего необходимо мотивировать людей, которые переедут туда жить и работать».

Румянцев также предлагает сохранять и развивать существующие в стране научные центры, например, Академгородок в Новосибирске, наукограды в Троицке и Протвине. Академик считает, что примером наукограда может быть столичный кластер в Юго-западном административном округе Москвы, где находится 24 института РАН и пять университетов. По своим масштабам этот научный внутригородской кластер не уступает многим городам. По сллвам Румянцева, комплекс таких учреждений будет эффективно работать только если будет работать на основе четкого заказа со стороны государства.