"Дикси" и "Спортмастер" поддержали проведение акции "Миллион призов" для участников онлайн-голосования

19:11

Программа “Миллион призов” для участников дистанционного электронного голосования поддержана компаниями “Спортмастер” и “Дикси”, о чем представители компаний сообщили Агентству городских новостей “Москва”.

Руководитель управления по работе с органами власти компании "Дикси" Никита Черноусенко, рассказал, что "компания "Дикси" уже принимала активное участие в поощрительной программе «Миллион призов» в прошлом году. Также сейчас мы являемся партнером проекта «Миллион призов#ПобедимCOVIDВместе» по вакцинации жителей Москвы старше 60 лет. Программа "Миллион призов" с самого начала была очень амбициозной задачей: механика проекта до этого не имела аналогов такого масштабного охвата компаний-участников в единой системе. При этом обе программы были запущены в рекордные сроки и показали высокую техническую готовность, оснащение и сервисное обеспечение участников проекта. Это позволило оперативно и без сбоев реализовать все задачи, которые были поставлены программой - создать удобную и прозрачную систему конвертации бонусных баллов потребителей в товары и услуги широкой линейки компаний-участников".

По его словам, компания увидела активное вовлечение в акцию “Миллион призов” столичных жителей всех возрастов, что говорит об удобстве сервиса и перспективах его развития и дальнейшего использования для поощрительных социальных проектов столицы.

«Спортмастер» уже давно участвует в программе "Миллион призов" проекта "Активный гражданин". - Говорит представитель компании “Спортмастер”. - “Мы считаем, что все люди, которые принимают участие в решении городских вопросов, имеют активную жизненную позицию и, как правило, много перемещаются и занимаются спортом. Считаем, что таких людей поддержать стоило. Мы видим, что количество таких людей растет, и хорошо, что Москва готова их поддержать вести здоровый образ жизни. Это будет хорошо для всех”.

Представитель рассказал, что проект “Миллион призов” “Спортмастер” рассматривает как инструмент привлечения новых клиентов. “Мы не рассматриваем эти акции как поддержку бизнеса. Для нас это привлечение клиентов, может быть, те кто не знал о нас, узнают и придут. Это не связано с деньгами, мы хотим получить активных клиентов в Москве”.

Напоминаем: МТПП 10 августа выступила с предложением о проведении программы стимулирования гражданской активности «Миллион призов - #ВыбираемВместе» среди участников ДЭГ.

Выборы в Государственную Думу VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября, одновременно в Москве пройдут довыборы депутатов Мосгордумы по двум округам и выборы муниципальных депутатов района Щукино. Регистрация на ДЭГ открыта со 2 августа по 13 сентября, за десять дней зарегистрировалось 500 тысяч человек.