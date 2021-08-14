На президентских выборах в Замбии лидирует кандидат от оппозиции
11:10 14.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"После обработки бюллетеней в 15 округах Хакаинде Хичилема набрал 171 604 голоса (59,5%), Эдгар Лунгу [действующий президент страны] - 110 178 (38,2%)", - заявил глава избирательной комиссии в ходе брифинга, который транслировался на официальном портале избиркома. Он отметил, что явка составила 71,76%.
Подсчет голосов продолжается. Окончательные результаты должны быть объявлены до конца воскресенья.
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