На президентских выборах в Замбии лидирует кандидат от оппозиции

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат от основной оппозиционной партии Замбии Хакаинде Хичилема захватил лидерство на состоявшихся 12 августа президентских выборах после подсчета голосов в 15 избирательных округах из 156. Об этом объявил в субботу глава избирательной комиссии Замбии Патрик Ншиндано в столице страны Лусаке.



"После обработки бюллетеней в 15 округах Хакаинде Хичилема набрал 171 604 голоса (59,5%), Эдгар Лунгу [действующий президент страны] - 110 178 (38,2%)", - заявил глава избирательной комиссии в ходе брифинга, который транслировался на официальном портале избиркома. Он отметил, что явка составила 71,76%.



Подсчет голосов продолжается. Окончательные результаты должны быть объявлены до конца воскресенья.



