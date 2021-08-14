В случае победы афганских талибов Индию опасается активизации террористов на ее территории

16:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия обеспокоена развитием ситуации в Афганистане и опасается, что в случае прихода к власти там радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) активизируются террористические группы и на индийской территории. Об этом рассказал в субботу корр. ТАСС индийский политолог, почетный научный сотрудник экспертного центра Observer Research Foundation ("Обсервер ресерч фаундейшн") в Нью- Дели Нандан Унникришнан.



"Индия серьезно озабочена положением дел в Афганистане по нескольким причинам. Прежде всего потому, что существует опасность активизации террористов у нас в Индии. Проникающие в Кашмир радикальные исламистские группировки, имеющие связи в Афганистане, могут получить дополнительную поддержку. А такие группировки, как "Лашкар-э- Тайба" (запрещена в РФ - прим. ТАСС), не исключено, что получат возможность иметь базы и лагеря подготовки боевиков на афганской территории", - сказал Унникришнан.



Он также напомнил, что Индия вложила более 3 млрд долларов в различные проекты на афганской территории. Это строительство плотин, дорог, других инфраструктурных объектов. "Достаточно вспомнить, например, плотину на реке Хари рядом с Гератом, которую открыли в 2016 году. Ее так и называли - плотина индийско-афганской дружбы. По некоторым данным, индийские инженеры уехали, а афганский персонал плотины просто разбежался. Судьба всех таких проектов, в том числе и незавершенных, теперь не ясна", - указал собеседник агентства.







