Смерчи, оползни, подъемы рек могут быть вызваны цунами в Краснодарском крае - МЧС
19:40 14.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"По данным Росгидромета, циклон продолжит оказывать свое воздействие на северо-западные районы Краснодарского края до конца суток 16 августа. Также в 16 муниципалитетах региона возможна активизация экзогенных процессов (оползни, сели)", - говорится в сообщении министерства.
Уточняется, что на побережье Черного моря прогнозируют формирование смерчей, в реках юго-восточной части края и Черноморского побережья ожидается подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.
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