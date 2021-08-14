Смерчи, оползни, подъемы рек могут быть вызваны цунами в Краснодарском крае - МЧС

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Циклон в Краснодарском крае может привести к оползням и селям в 16 муниципалитетах. Об этом журналистам сообщили в региональном главке МЧС.



"По данным Росгидромета, циклон продолжит оказывать свое воздействие на северо-западные районы Краснодарского края до конца суток 16 августа. Также в 16 муниципалитетах региона возможна активизация экзогенных процессов (оползни, сели)", - говорится в сообщении министерства.



Уточняется, что на побережье Черного моря прогнозируют формирование смерчей, в реках юго-восточной части края и Черноморского побережья ожидается подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.



