Заморозки ожидаются в начале сентября в 11 российских регионах
11:00 30.08.2021 Источник: Эхо Москвы
Заморозки и первый снег ожидаются в начале сентября в 11 российских регионах. В их числе Мурманская, Вологодская, Архангельска, Свердловская области. Такой прогноз дал центр «Фобос».
В Центральной России уже с четверга начнется похолодание, которое будет сопровождаться дождями и северным ветром.
В Москве днем будет не теплее 16 градусов, ночью — 5-10 тепла, пасмурно и сыро. Как ожидается, погода будет на несколько градусов прохладнее климатической нормы.
В Гидрометцентре полагают, что такой температурный фон останется и на следующих выходных. В то же время до конца календарного лета и 1 сентября погода в столичном регионе будет теплой: 21-26 градусов. Эхо Москвы
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