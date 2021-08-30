Дачную амнистию предлагается продлить и расширить - Крашенинников

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в понедельник сообщил о том, что им и первым вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком внесен в Госдуму законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года и расширении этого упрощенного режима регистрации дачных участков и домов.

"Предлагается увеличить срок действия дачной амнистии еще на пять лет, - сказал он на пресс-конференции в ТАСС. Таким образом, упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки и жилые садовые дома будет действовать до 1 марта 2031 года.

Глава комитета уточнил, что новые нормы позволят легализовать жилые дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ, то есть до 14 мая 1998 года, на земельных участках, в отношении которых у граждан отсутствуют правоустанавливающие документы.