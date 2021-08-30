Сбером разработан гид для иностранцев, желающих приехать в Россию
17:55 30.08.2021
Исследование, проведенное Сбером, показало, что иностранные граждане, приезжающие в Россию учиться или работать, хотят получать информацию о всех ключевых моментах, связанных с переездом и жизнью в РФ из одного источника. Это исследование послужило основой для создания “Гида для иностранцев” - информационной страницы, специально созданной для приезжих иностранцев, где они могут найти информацию по оформлению документов, поиску работы и жилья, оформлению банковской карты и вопросам перевода платежей за границу. Кроме того, там же имеется информация по сервисам экосистемы Сбера, помогающим сделать пребывание в России более комфортным.
Сбер совершенствует линейку своих услуг, создает продукты, ориентированные на иностранных граждан, внедряет в банкоматы иностранные языки, объясняет как совершать операции с помощью мобильного приложения СберБанк Онлайн.
На сегодняшний день с помощью “Гида онлайн” от Сбера любой иностранец может получить необходимую информацию о жизни в Российской Федерации.
“Теперь у всех иностранных граждан, приезжающих в Россию, есть доступный информационный ресурс, к которому они могут обратиться в любой момент — узнать, где жить и работать, чем заняться в свободное время, как выгодно и безопасно распоряжаться своими финансами. Для нас это значимый проект в рамках создания комфортной среды для клиентов разных сегментов” - говорит Мария Левицкая, и.о. директора дивизиона «Особенные решения» Сбербанка.
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