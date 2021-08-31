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Из-за роста заболеваемости в столице Австралии продлен карантин

08:30 31.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Австралийской столичной территории продлили карантин в Канберре и пригородах до 17 сентября на фоне распространения коронавируса. Об этом во вторник сообщил глава местного правительства Эндрю Барр в ходе онлайн-брифинга для журналистов.

По его словам, карантин для Канберры и пригородов столицы Австралии, который должен был закончиться 3 сентября, продлен еще на две недели, до 17 сентября 2021 года. "Хотя наши меры были эффективны в борьбе со вспышкой, число случаев, в том числе тех, источник которых мы не можем определить, растет, опасность дальнейшего распространения COVID-19 сохраняется. Мы имеем дело с очень заразным дельта-вариантом, и нам нужно изолировать людей", - сказал Барр, отметив, что за минувшие сутки в регионе были выявлены 13 новых случаев заражения.

По данным Минздрава Австралии, новые случаи заражения также были зафиксированы в штатах Новый Южный Уэльс (1 164), Виктория (76) а остальные регионы страны показали нулевой прирост числа заразившихся. Общее число инфицированных в ходе второй волны пандемии, зафиксированной 16 июня текущего года, достигло 19,2 тыс. В настоящий момент в медицинских учреждениях Австралии находится 961 пациент с вирусом, у 162 вызываемое коронавирусом заболевание протекает в тяжелой форме. Еще 18,3 тыс. заболевших получают лечение амбулаторно.

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