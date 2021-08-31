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Афганские беженцы должны не ехать в ЕС, а оставаться в регионе - министр иммиграции Дании

17:40 31.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беженцы из Афганистана не должны ехать в Европу, они должны остаться в регионе. Об этом заявил министр по делам иммиграции и интеграции Дании Маттиас Тесфайе по прибытии на внеплановое заседание Совета ЕС на уровне глав МВД.

"Политический сигнал очень важен. Предложенный проект итогового заявления [Совета ЕС] очень четко формулирует, что люди не должны ехать в Европу, люди должны оставаться в их регионе, а наша задача - стабилизировать регион, чтобы работающие там международные организации хорошо финансировались", - заявил он.

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