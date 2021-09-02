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Акции протеста против обязательной вакцинации от ковида прошли в Канаде

08:10 02.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Акции протеста против обязательной вакцинации от коронавируса определенных категорий граждан, а также против введения так называемых ковидных паспортов прошли в среду в разных частях Канады. По данным телеканала Си-би-си, крупнейшая состоялась в Ванкувере (провинция Британская Колумбия) и собрала 5 тыс. участников.

Власти Британской Колумбии объявили, что до 31 октября все работники сферы здравоохранения должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса. Кроме того, в регионе планируют ввести так называемые ковидные паспорта, без которых люди не смогут посещать рестораны, спортзалы, кинотеатры и различные массовые мероприятия.

Акции протеста прошли и в других городах региона, таких как Камлупс, Виктория и Нанаймо. Протестующие полагают, что власти такими действиями нарушают их права, гарантированные как Канадской хартией прав и свобод, так и местными законами. Некоторые участники акций сравнили действия властей с временами расовой сегрегации и порядками в нацистской Германии.

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