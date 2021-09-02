Легендарная группа ABBA собирается выпустить первый за 40 лет альбом
21:30 02.09.2021 Источник: Интерфакс
Легендарная шведская поп-группа АВВА в четверг объявила, что 5 ноября 2021 года выпустит новый студийный альбом, сообщают европейские СМИ. Студийный альбом под названием Abba Voyage станет первым для группы за последние 40 лет.
"Изначально речь шла всего о двух песнях, но потом мы подумали: "Может быть, нам нужно записать еще несколько", - рассказал один из участников группы Бенни Андерссон.
В новом альбоме будет 10 треков. Две композиции - Don't Shut Me Down и I Still Have Faith In You - были представлены во время пресс-конференции группы в четверг.
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