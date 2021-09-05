Лидер политического крыла талибов встретился с замгенсека ООН

21:11 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер политического крыла захватившего власть в Афганистане движения "Талибан" (запрещено в РФ) мулла Абдул Гани Барадар встретился в Кабуле с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом. Об этом сообщил в воскресенье на своей странице в "Твиттере" представитель радикалов Мохаммад Наим.

"Сегодня мулла [Абдул Гани] Барадар Ахунд <...> встретился в Кабуле со специальным представителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом и сопровождающей его делегацией. Встреча проходила в министерстве иностранных дел", - написал он.

По словам представителя талибов, Гриффитс "пообещал продолжить сотрудничество и оказывать помощь народу Афганистана". Кроме того, дипломат заверил, что "на предстоящей встрече стран-доноров будут предприняты дополнительные усилия по привлечению помощи" в эту страну.