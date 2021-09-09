Мишустин сообщил, что мораторий на проверки малого бизнеса продлен на год
13:32 09.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление правительства о продлении на год моратория на проверки субъектов малого предпринимательства.
"Подписано постановление о продлении правительством на следующий год моратория на плановые проверки малого бизнеса", - сказал он, открывая заседание кабмина в четверг.
НОВОСТИ
- 14:12 09.09.2021
- Российская военная база в Таджикистане провела учение по отражению нападения
- 14:00 09.09.2021
- СК РФ задержал создателя группы в даркнете, организовавшей заказные убийства
- 13:37 09.09.2021
- В издательстве РГУ нефти и газа вышел учебник по критическому мышлению под редакцией Вассермана
- 13:20 09.09.2021
- Песков назвал кощунственными измышлениями альтернативные версии гибели Зиничева
- 13:05 09.09.2021
- Кремль не комментирует выбор 11 сентября датой для инаугурации кабмина Афганистана
- 13:00 09.09.2021
- Росгвардия задержала пьяного мужчину, который разгуливал с автоматом на востоке Москвы
- 12:50 09.09.2021
- По данным прокуратуры в Москве число разбоев и грабежей сократилось на 26%
- 12:32 09.09.2021
- В Москве выявили 1 801 случай заражения коронавирусом за сутки
- 12:20 09.09.2021
- Обязательный техосмотр в России могут отменить до конца года - Хуснуллин
- 12:05 09.09.2021
- "Талибан" призвал США и ООН убрать его функционеров из черных списков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать