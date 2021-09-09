Мишустин сообщил, что мораторий на проверки малого бизнеса продлен на год

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление правительства о продлении на год моратория на проверки субъектов малого предпринимательства.

"Подписано постановление о продлении правительством на следующий год моратория на плановые проверки малого бизнеса", - сказал он, открывая заседание кабмина в четверг.