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НОВОСТИ

В программу ОМС должны быть включены генетические тесты - Александр Румянцев

13:50 16.09.2021

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Фото: из личного архива А. Румянцева
Тесты на генетические заболевания должны быть включены в обязательное медицинское страхование, что позволит тестировать пациентов в регионах проживания - такое мнение высказал Александр Румянцев, академик РАН, основатель Центра им. Д. Рогачева на онлайн-конференции, прошедшей в мультимедийном центре МИА «Россия сегодня» по теме «Доступность генетического тестирования в России: от тестов для всех — до индивидуального анализа генома».

Александр Румянцев отметил: «Мы уже семь лет ведем регистр пациентов с первичными иммунодефицитными состояниями и видим, что количество выявленных редких заболеваний год от года увеличивается. Для эффективного лечения орфанных пациентов необходима ранняя диагностика, которую может обеспечить, в том числе и генетическое тестирование».

Академик Ран считает, что кроме финансирования генетических тестов требуется разработать технологию лечения орфанных заболеваний, также необходима подготовка специалистов-генетиков, способных вести диспансерные группы пациентов. По его мнению, «Должны быть подготовлены клинические рекомендации и медико-экономические стандарты».

Эксперты, принимавшие участие в дискуссии, пришли к выводу, что тестирование наследственных заболеваний необходимо сделать доступными для широкого круга нуждающихся, так как назначение лечения зависит от верной постановки генетического диагноза.

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